Объявлено тревожное предупреждение для украинцев: когда возможен следующий массированный обстрел
commentss НОВОСТИ Все новости

Объявлено тревожное предупреждение для украинцев: когда возможен следующий массированный обстрел

РФ может ударить по Украине ракетами и дронами в течение трех суток

25 мая 2026, 19:49
Кречмаровская Наталия

Россия, вероятно, готовит очередной массированный удар по Украине. Высокая угроза – для Киева, Киевской области и Львова.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупреждают, что по полученной информации, в том числе от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется высокая угроза нанесения массированного ракетного удара по столице и Киевской области.

Среди потенциальных целей рассматриваются правительственный квартал и объекты государственных органов. Среди средств поражения, на данный момент, применение ракеты средней дальности (Орешник) не рассматривается, а возможны следующие средства для поражения:

  • ракеты Х-22/32 с бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья";

  • ракеты Х-101 с бортов Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Украинка";

  • баллистические ракеты "Искандер-М";

  • гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", в том числе из Курской области;

  • ракеты типа "Калибр";

  • ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;

  • умеренное количество ударных БпЛА.

"В настоящее время это только предупреждение, а в случае серьезной угрозы нанесения удара, будет сообщено отдельно, в том числе Президентом Украины, Службой безопасности и Воздушными Силами", — сообщают мониторинговые каналы.

В Киеве особое внимание для: Дарницы, Святошино, Жулян, Оболони, Бортничей; в области – для Обухова, Фастова и Вишневого.

Предупреждение выпущено и для Запада, прежде Львова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что однозначного ответа на вопрос, существуют ли в столице районы, которые из-за российских обстрелов более опасны, чем другие, нет. Однако статистика ударов и характер целей позволяют определить зоны повышенного риска. Какие самые опасные районы Киева по обзору российских обстрелов по версии ИИ.




