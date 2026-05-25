Объявлено тревожное предупреждение для украинцев: когда возможен следующий массированный обстрел

Россия, вероятно, готовит очередной массированный удар по Украине. Высокая угроза – для Киева, Киевской области и Львова.

Мониторинговые каналы предупреждают, что по полученной информации, в том числе от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется высокая угроза нанесения массированного ракетного удара по столице и Киевской области.

Среди потенциальных целей рассматриваются правительственный квартал и объекты государственных органов. Среди средств поражения, на данный момент, применение ракеты средней дальности (Орешник) не рассматривается, а возможны следующие средства для поражения:

ракеты Х-22/32 с бортов Ту-22м3 с аэродрома "Оленья";

ракеты Х-101 с бортов Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Украинка";

баллистические ракеты "Искандер-М";

гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", в том числе из Курской области;

ракеты типа "Калибр";

ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К;

умеренное количество ударных БпЛА.

"В настоящее время это только предупреждение, а в случае серьезной угрозы нанесения удара, будет сообщено отдельно, в том числе Президентом Украины, Службой безопасности и Воздушными Силами", — сообщают мониторинговые каналы.

В Киеве особое внимание для: Дарницы, Святошино, Жулян, Оболони, Бортничей; в области – для Обухова, Фастова и Вишневого.

Предупреждение выпущено и для Запада, прежде Львова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что однозначного ответа на вопрос, существуют ли в столице районы, которые из-за российских обстрелов более опасны, чем другие, нет. Однако статистика ударов и характер целей позволяют определить зоны повышенного риска.




