Россия предупредила США о начале системных ударов по Киеву. Соответствующий телефонный разговор состоялся между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Государственным секретарем США Марко Рубио.

Сергей Лавров. Фото портал "Комментарии"

Сообщается, что, по поручению президента РФ Владимира Путина, Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что ВС РФ приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

"С.В.Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан", — сообщает российский МИД.

Также Лавров упомянул о достигнутых на самом высоком уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях по украинскому конфликту и выразил сожаление в связи с тем, что указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию, якобы были взорваны украинской стороной и евроэлитами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия вероятно готовит очередной массированный удар по Украине. Высокая угроза – для Киева, Киевской области и Львова.

Мониторинговые каналы предупреждают, что по полученной информации, в том числе от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется высокая угроза нанесения массированного ракетного удара по столице и Киевской области. Среди потенциальных целей рассматриваются правительственный квартал и объекты государственных органов.



