Медведев разразился гневом из-за Киева: уже не скрывает откровенных угроз

Россия пытается максимально давить на европейские страны, призывая эвакуировать дипломатов и своих граждан из Киева. В понедельник, 25 мая, в МИД РФ сообщили, что российские войска переходят к последовательной нанесении системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал Государственного секретаря США Марко Рубио о предстоящих обстрелах столицы Украины.

В Европейском союзе дали единственный ответ – посольства останутся и заверили Украину в поддержке.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ответ европейцев.

"ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждение России. Что же, очевидно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить их количество", — написал он в сети Х.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, на какой результат на самом деле рассчитывает Россия, распространяя такие заявления. По его словам, враг проводит когнитивную операцию, сопровождаемую ракетами и гражданским террором. Обстрелы и террор летом они планировали заранее, но сейчас пытаются притворяться и масштабировать собственные возможности информационно, отметил он.

Распространяя такие заявления, враг очень хочет, чтобы международные дипломаты испугались, как в 2022 году. Однако, убежден руководитель ЦПД Коваленко, россиян уже не боятся, потому что их армия и дипломатия проиграли Ближний Восток, Кавказ, постсоветское пространство. Также он намекнул, что Россия обязательно получит ответ.



