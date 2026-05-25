Лавров “вистрибує зі штанів”, але мовчить про головне: названо справжню мету Росії

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров у понеділок, 25 травня, попередив про початок системних обстрілів Києва. Навіть повідомив американську сторону про підготовку ударів та закликав евакуювати дипломатичний корпус та громадян США зі столиці України.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко розповів, на який результат насправді розраховує Росія, поширюючи такі заяви. За його словами, ворог проводить когнітивну операцію, яку супроводжує ракетами та терором цивільних. Обстріли й терор влітку вони планували заздалегідь, але зараз намагаються удавати та масштабувати власні можливості інформаційно, зазначив він.

Поширюючи такі заяви, ворог дуже хоче, щоб міжнародні дипломати злякалися, як у 2022 році. Однак, переконаний Коваленко, росіян вже не бояться, бо їхня армія і дипломатія програли Близький Схід, Кавказ, пострадянський простір.

“Лавров вистрибує зі штанів, але не каже, що Росія отримуватиме по морді і це буде ще болючіше, ніж раніше по нефтянці. Російська елітка це знає, і вони могли б зупинити війну, скасувати планові удари по цивільних, але ж — ні. Пробують лякати в надії, що по морді не прилетить. Прилетить, ще й як прилетить”, — підсумував Коваленко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія ймовірно готує черговий масований удар по Україні. Висока загроза — для Києва, Київської області та Львова.

Моніторингові канали попереджають, що за отриманою інформацією, в тому числі від іноземних партнерів, впродовж наступних трьох діб, зберігається висока загроза завдання масованого ракетного удару по столиці та Київській області.



