Лавров "выпрыгивает из штанов", но молчит о главном: названа настоящая цель России

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 25 мая, предупредил о начале системных обстрелов Киева. Даже уведомил американскую сторону о готовящихся ударах и призвал эвакуировать дипломатический корпус и граждан США из столицы Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко рассказал, на какой результат действительно рассчитывает Россия, распространяя такие заявления. По его словам, враг проводит когнитивную операцию, сопровождаемую ракетами и гражданским террором. Обстрелы и террор летом они планировали заранее, но сейчас пытаются притворяться и масштабировать собственные возможности информационно, отметил он.

Распространяя такие заявления, враг очень хочет, чтобы международные дипломаты испугались, как в 2022 году. Однако, убежден Коваленко, россиян уже не боятся, потому что их армия и дипломатия проиграли Ближний Восток, Кавказ, постсоветское пространство.

"Лавров выпрыгивает из штанов, но не говорит, что Россия будет получать по морде и это будет еще болезненнее, чем раньше по нефтянке. Российская элитка это знает, и они могли бы остановить войну, отменить плановые удары по гражданским, но ведь — нет. Пытаются пугать в надежде, что по морде не прилетит. Прилетит, еще как прилетит”, — подытожил Коваленко.

Мониторинговые каналы предупреждают, что по полученной информации, в том числе от иностранных партнеров, в течение следующих трех суток сохраняется высокая угроза нанесения массированного ракетного удара по столице и Киевской области.



