“Люди уже на межі”: Кулеба розповів про плани Путіна у війні проти України

Російські війська посилили обстріли Києва. У травні міністр російського МЗС Сергій Лавров заявляв про початок системних обстрілів столиці України та закликав країни евакуювати дипломатичні корпуси.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Столиця за останній час пережила декілька масованих ударів, однак, як зазначає колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба, ситуація не буде кращою. Він нагадав, що після заяв Лаврова зазначав, що буде погано і хто може, потрібно триматися.

“Ті, хто можуть чи мають жити в Києві, в інших великих містах, продовжуйте це робити. А в кого вже не витримують нерви, ті мають, тимчасово, принаймні на якийсь час кудись переїхати. І ми бачимо, як з кожним новим ударом ракетним по Києву емоції напружуються. Я спілкуюся з людьми з Сум, з Запоріжжя, з Херсону, і вони вже просто на межі. І, на жаль, у мене немає гарної новини, бо краще не ставатиме”, — зазначив він.

За словами Кулеби, чим гірше у Росії ситуація у війні, тим жорстокішою вона стає. Він зазначив, що у ворога немає жодних обмежень чи запобіжників, “що це не можна, це не по-людськи, а це культурна спадщина”. Варто, підсумував він, подивитися, що Росія робить з містами Донецької області.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мета масованих обстрілів за версією штучного інтелекту - виснажити систему ППО, завдати економічних збитків, посіяти страх серед населення та вплинути на позицію міжнародних партнерів.

Ситуація з масованими обстрілами може повторитися і на заході України. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців про загрозу ворожих ударів. Також він припускає, що можлива активізація провокації з білоруської сторони.



