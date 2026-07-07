Ціна буде дуже високою: чого досягне Путін системними обстрілами Києва

Останніми днями Київ пережив наймасштабніші ракетні атаки з початку року. Росія використовує тактику "системних" ударів, які, за заявами її керівництва, є помстою за українські атаки по її території. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яких результатів може досягти РФ системними обстрілами Києва.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що головна мета Москви полягає не у захопленні Києва повітряними ударами, а у поступовому виснаженні ресурсів України. Кремль прагне змусити Київ витрачати дорогі ракети ППО, створювати постійний психологічний тиск на суспільство та схиляти партнерів до пошуку компромісів. Разом з цим, навіть за збереження високої інтенсивності обстрілів Росія навряд чи досягне вирішального стратегічного результату лише повітряною кампанією. Україна вже продемонструвала здатність адаптувати систему захисту та швидко відновлювати роботу міста після атак. Водночас ризики для цивільного населення залишатимуться високими. Якщо міжнародна підтримка ППО збережеться, ефективність російської стратегії поступово знижуватиметься, хоча гуманітарна ціна таких ударів залишатиметься дуже високою.

Чат-бот Gemini припускає, що головний аргумент Москви полягає у створенні гуманітарної кризи. Знеструмлення міста, руйнування генеруючих потужностей та постійна загроза для життя мають, за задумом агресора, паралізувати столицю як політичний та економічний центр країни. Але Росія не зможе досягти повної капітуляції Києва чи викликати масштабну паніку. Проте системні удари продовжать виснажувати запаси західних ракет для протиповітряної оборони. Це змусить союзників шукати нові рішення для постачання зброї. Енергетична система столиці перебуватиме у стані перманентної кризи, що призведе до тривалих відключень світла та змусить бізнес остаточно перейти на автономні джерела живлення. Київ зазнаватиме серйозних економічних втрат, але збереже керованість. Жорсткий тиск лише посилить інтеграцію України в європейський простір.

Чат-бот Deepseek зазначає, що Росія й надалі періодично здійснюватиме масовані обстріли Києва, намагаючись використовувати кожну паузу для накопичення ракет. Головна мета цих ударів — не досягнення військового успіху, а політичний тиск на Україну та її союзників, щоб прискорити мирні переговори на вигідних для себе умовах. Однак ця стратегія матиме обмежений ефект. Постійний терор не зламає українців, але може консолідувати міжнародну підтримку. Ризик полягає в тому, що системні удари по місту з тримільйонним населенням, яке не має засобів для перехоплення балістичних ракет, перетворять Київ на місто-фронт, що кардинально змінить психологічне сприйняття війни. Кремль може отримати не злам, а запеклість, а ціна цієї тактики може перевищити будь-які політичні дивіденди.

Усі чат-боти сходяться на тому, що системні обстріли Києва є інструментом політичного, психологічного та ресурсного тиску. На думку штучного інтелекту, Росія прагне виснажити українську ППО, завдати економічних збитків, посіяти страх серед населення та вплинути на позицію міжнародних партнерів. Але тривалий ракетний терор може посилити міжнародну підтримку Києва та зміцнити стійкість українського суспільства, хоча гуманітарні й економічні втрати залишатимуться значними.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворог готує новий масований обстріл.



