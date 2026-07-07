В последние дни Киев пережил самые масштабные ракетные атаки с начала года. Россия использует тактику "системных" ударов, которые, по заявлениям ее руководства, месть за украинские атаки по ее территории. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, каких результатов может достичь РФ системными обстрелами Киева.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что главная цель Москвы заключается не в захвате Киева воздушными ударами, а в постепенном истощении ресурсов Украины. Кремль стремится заставить Киев тратить дорогостоящие ракеты ПВО, создавать постоянное психологическое давление на общество и склонять партнеров к поиску компромиссов. Вместе с этим даже при сохранении высокой интенсивности обстрелов Россия вряд ли достигнет решающего стратегического результата только воздушной кампанией. Украина уже продемонстрировала способность адаптировать систему защиты и быстро возобновлять работу города после атак. В то же время, риски для гражданского населения будут оставаться высокими. Если международная поддержка ПВО сохранится, эффективность российской стратегии будет постепенно снижаться, хотя гуманитарная цена таких ударов будет оставаться очень высокой.

Чат-бот Gemini предполагает, что главный аргумент Москвы состоит в создании гуманитарного кризиса. Обесточивание города, разрушение генерирующих мощностей и постоянная угроза жизни должны, по замыслу агрессора, парализовать столицу как политический и экономический центр страны. Но Россия не сможет добиться полной капитуляции Киева или вызвать масштабную панику. Однако системные удары продолжат истощать запасы западных ракет для противовоздушной обороны. Это заставит союзников искать новые решения для снабжения оружием. Энергетическая система столицы будет находиться в состоянии перманентного кризиса, что приведет к длительным отключениям света и заставит бизнес перейти на автономные источники питания. Киев будет нести серьезные экономические потери, но сохранит управляемость. Жесткое давление только усилит интеграцию Украины в европейское пространство.

Чат-бот Deepseek отмечает, что Россия и дальше будет периодически осуществлять массированные обстрелы Киева, пытаясь использовать каждую паузу для накопления ракет. Главная цель этих ударов – не достижение военного успеха, а политическое давление на Украину и ее союзников, чтобы ускорить мирные переговоры на выгодных для себя условиях. Однако эта стратегия будет иметь ограниченный эффект. Постоянный террор не сломит украинцев, но может консолидировать международную поддержку. Риск заключается в том, что системные удары по городу с трехмиллионным населением, не имеющим средств для перехвата баллистических ракет, превратят Киев в город-фронт, что кардинально изменит психологическое восприятие войны. Кремль может получить не излом, а ожесточение, а цена этой тактики может превысить любые политические дивиденды.

Все чат-боты сходятся в том, что системные обстрелы Киева являются инструментом политического, психологического и ресурсного давления. По мнению искусственного интеллекта, Россия стремится истощить украинскую ПВО, нанести экономический ущерб, посеять страх среди населения и повлиять на позицию международных партнеров. Но длительный ракетный террор может усилить международную поддержку Киева и укрепить устойчивость общества, хотя гуманитарные и экономические потери будут оставаться значительными.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовит новый массированный обстрел.



