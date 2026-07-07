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Росія готує новий масований обстріл: куди полетять ракети ворога

Скільки ракет накопичив ворог для нового масованого удару по Україні

7 липня 2026, 17:19
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Кречмаровская Наталия

Російські війська посилили обстріли Києва та Київської області — застосовують велику кількість ракет, серед яких значна частина балістичних. 

Росія готує новий масований обстріл: куди полетять ракети ворога

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Нового масованого удару по території України ворог може завдати протягом наступних 72 годин, попереджають моніторингові канали. 

Можливе застосування:

  • до 4 бортів Ту-22м3;

  • 5 бортів МіГ;

  • 2 ракетоносії;

  • до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";

  • до 5 крилатих ракет "Іскандер-К";

  • до 3 гіперзвукових ракет "Циркон";

  • до 500 ударних БпЛА.

Щодо застосування бортів Ту-95мс/Ту-160 інформації поки немає, зазначають аналітики.

“Основною ціллю ворога є Київ та Київська область”, — попередили моніторингові канали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у ніч на 6 липня російські війська знову завдали масованого удару по території України. Основна кількість засобів ураження була спрямована на столицю. У Повітряних силах ЗС України повідомили, що усього було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів. На ранок було зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала наслідки чергового ворожого обстрілу та розповіла про ситуацію в Україні. Збито майже всі дрони і крилаті ракети, але не збито жодної балістичної ракети, зазначила вона. За її словами, ситуація з ракетами до ППО у світі погіршилась після “розв'язаної Трампом війни в Ірані”. 




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