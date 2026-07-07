Росія готує новий масований обстріл: куди полетять ракети ворога

Російські війська посилили обстріли Києва та Київської області — застосовують велику кількість ракет, серед яких значна частина балістичних.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Нового масованого удару по території України ворог може завдати протягом наступних 72 годин, попереджають моніторингові канали.

Можливе застосування:

до 4 бортів Ту-22м3;

5 бортів МіГ;

2 ракетоносії;

до 15 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 5 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 3 гіперзвукових ракет "Циркон";

до 500 ударних БпЛА.

Щодо застосування бортів Ту-95мс/Ту-160 інформації поки немає, зазначають аналітики.

“Основною ціллю ворога є Київ та Київська область”, — попередили моніторингові канали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у ніч на 6 липня російські війська знову завдали масованого удару по території України. Основна кількість засобів ураження була спрямована на столицю. У Повітряних силах ЗС України повідомили, що усього було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів. На ранок було зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала наслідки чергового ворожого обстрілу та розповіла про ситуацію в Україні. Збито майже всі дрони і крилаті ракети, але не збито жодної балістичної ракети, зазначила вона. За її словами, ситуація з ракетами до ППО у світі погіршилась після “розв'язаної Трампом війни в Ірані”.



