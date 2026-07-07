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Россия готовит новый массированный обстрел: куда полетят ракеты врага

Сколько ракет накопил враг для нового массированного удара по Украине

7 июля 2026, 17:19
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Кречмаровская Наталия

Российские войска усилили обстрелы Киева и Киевской области – применяют большое количество ракет, среди которых значительная часть баллистических.

Россия готовит новый массированный обстрел: куда полетят ракеты врага

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Новый массированный удар по территории Украины враг может нанести в течение следующих 72 часов, предупреждают мониторинговые каналы.

Возможное применение:

  • до 4 бортов Ту-22м3;

  • 5 бортов МиГ;

  • 2 ракетоносители;

  • до 15 баллистических ракет "Искандер-М";

  • до 5 крылатых ракет "Искандер-К";

  • до 3 гиперзвуковых ракет "Циркон";

  • до 500 ударных БПЛА.

Относительно применения бортов Ту-95мс/Ту-160 пока нет информации, отмечают аналитики.

"Основная цель врага — Киев и Киевская область", — предупредили мониторинговые каналы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 6 июля российские войска снова нанесли массированный удар по территории Украины. Основное количество средств поражения было направлено на столицу. В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что всего было зафиксировано 419 средств воздушного нападения — 68 ракет и 351 БпЛА разных типов. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников разных типов. К утру было зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях.

Народная депутат Марьяна Безуглая прокомментировала последствия очередного вражеского обстрела и рассказала о ситуации в Украине. Сбиты почти все дроны и крылатые ракеты, но не сбита ни одна баллистическая ракета, отметила она. По ее словам, ситуация с ракетами к ПВО в мире ухудшилась после "развязанной Трампом войны в Иране".




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