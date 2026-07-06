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Нардепка Безугла попередила про жахливе: що очікує на українські міста

Народна депутатка Безугла прокоментувала ситуацію з ракетами до систем ППО

6 липня 2026, 16:56
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Кречмаровская Наталия

У ніч на 6 липня російські війська знову завдали масованого удару по території України. Основна кількість засобів ураження була спрямована на столицю. У Повітряних силах ЗС України повідомили, що усього було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 БпЛА різних типів. Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито та подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів. На ранок було зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Нардепка Безугла попередила про жахливе: що очікує на українські міста

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла прокоментувала наслідки чергового ворожого обстрілу та розповіла про ситуацію в Україні. Збито майже всі дрони і крилаті ракети, але не збито жодної балістичної ракети, зазначила вона. 

“Нічим збивати. Потенційно далі можливий розстріл міст. Чи ми могли б зробити свої Patriot за 5 років? Теоретично — так, практично — ні. Чи можуть партнери надати ракети до Patriot? Практично — так, політично — обмежено”, — зауважила політик.

За її словами, ситуація з ракетами у світі погіршилась після “розв'язаної Трампом війни в Ірані”. 

“Це зменшило запаси ракет, збільшило попит і дало змогу Росії заробити на нафті, що покращило її спроможності у виробництві військового обладнання. Ось така ситуація”, — підсумувала народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія дронами та ракетами обстріляла Київ у ніч на 2 липня. Певну частину ракет силам ППО збити не вдалося. Військовий експерт, ексспівробітник Служб безпеки України Іван Ступак пояснив, чому військам РФ вдалося завдати такого удару. 




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Джерело: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid027rmuvzqf5kcznQDemD1NRbXZngtyTP8oEUg9YkC5B2eYQGXVuED7KsndgigfNo4wl
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