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Ситуація загрозлива: що показав масований удар по Києву

Експерт Ступак пояснив, чому не збили ракети під час атаки на Київ

4 липня 2026, 00:32
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Кречмаровская Наталия

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого удару по території України — основна кількість аероцілей була спрямована на Київ. При цьому певну частину ракет силам ППО збити не вдалося. Російські війська при обстрілі столиці застосували реактивні дрони, крилаті ракети, “Циркони”, “Іскандери”. Внаслідок масованої атаки загинули 30 осіб, у місті виникли пожежі, ракети пошкодили житлові будинки, в одному було зруйновано частину під'їзду.

Ситуація загрозлива: що показав масований удар по Києву

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт, ексспівробітник Служб безпеки України Іван Ступак пояснив, чому військам РФ вдалося завдати такого удару. 

“Тут питання криється в кількості балістики, яка залетіла. По-перше, її велика кількість, по-друге, невелика кількість збиття. Це не означає, що нашим військовим було ліньки збивати, або вони не хотіли, або вони прогавили. Швидше за все, я схиляюся до того, що банально закінчилися ракети”, — зазначив експерт і підкреслив, що це його власне припущення. 

Тільки “Іскандерів” було 24, а збито лише 4. Ступак зазначив, що іншим варіантом може бути те, що можливо атака була поза зоною дією Patriot. Але схиляється до варіанту з нестачею ракет до Patriot. 

“Всього на рік виготовляється 800, майже 900 штук таких ракет. Це на весь світ. І така  кількість потрібна тільки одній Україні. А вони ж йдуть Сполученим Штатам, країнам Перської затоки, європейським країнам і решті”, — пояснив експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експерта Івана Ступака, Росія знає про вразливе місце Україні та планує нищівний удар. Йдеться про трасу Київ-Чоп.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=sdT83_AAlrA
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