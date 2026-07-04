Ситуация угрожающая: что показал массированный удар по Киеву

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по территории Украины – основное количество аэроцелей было направлено на Киев. При этом определенную часть ракет силам ПВО сбить не удалось. Российские войска при обстреле столицы применили реактивные дроны, крылатые ракеты, Цирконы, Искандеры. В результате массированной атаки погибли 30 человек, в городе возникли пожары, ракеты повредили жилые дома, в одном была разрушена часть подъезда.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт, экс-сотрудник Служб безопасности Украины Иван Ступак объяснил, почему войскам РФ удалось нанести такой удар.
Только "Искандеров" было 24, а сбито лишь 4. Ступак отметил, что другим вариантом может быть то, что, возможно, атака была вне зоны действия Patriot. Но склоняется к варианту с нехваткой ракет к Patriot.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам эксперта Ивана Ступака, Россия знает об уязвимом месте Украины и планирует сокрушительный удар. Речь идет о трассе Киев-Чоп.