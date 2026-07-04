Ситуация угрожающая: что показал массированный удар по Киеву

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по территории Украины – основное количество аэроцелей было направлено на Киев. При этом определенную часть ракет силам ПВО сбить не удалось. Российские войска при обстреле столицы применили реактивные дроны, крылатые ракеты, Цирконы, Искандеры. В результате массированной атаки погибли 30 человек, в городе возникли пожары, ракеты повредили жилые дома, в одном была разрушена часть подъезда.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт, экс-сотрудник Служб безопасности Украины Иван Ступак объяснил, почему войскам РФ удалось нанести такой удар.

"Здесь вопрос кроется в количестве залетевшей баллистики. Во-первых, ее большое количество, во-вторых, небольшое количество ущерба. Это не означает, что нашим военным было лень сбивать, или они не хотели, или они упустили. Скорее всего, я склоняюсь к тому, что банально закончились его ракеты", — отметил он.

Только "Искандеров" было 24, а сбито лишь 4. Ступак отметил, что другим вариантом может быть то, что, возможно, атака была вне зоны действия Patriot. Но склоняется к варианту с нехваткой ракет к Patriot.

"Всего в год производится 800, почти 900 штук таких ракет. Это на весь мир. И такое количество нужно только одной Украине. А ведь они идут Соединенным Штатам, странам Персидского залива, европейским странам и остальным", — пояснил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам эксперта Ивана Ступака, Россия знает об уязвимом месте Украины и планирует сокрушительный удар. Речь идет о трассе Киев-Чоп.



