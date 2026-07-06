Нардепка Безуглая предупредила об ужасном: что ожидает украинские города

В ночь на 6 июля российские войска снова нанесли массированный удар по территории Украины. Основное количество средств поражения было направлено на столицу. В Воздушных силах ВС Украины сообщили, что всего было зафиксировано 419 средств воздушного нападения – 68 ракет и 351 БпЛА разных типов. По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено 363 цели – 37 ракет и 326 беспилотников разных типов. К утру было зафиксировано попадание 29 баллистических (в т.ч. противокорабельных) ракет и 18 ударных БпЛА на 34 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 16 локациях.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая прокомментировала последствия очередного вражеского обстрела и рассказала о ситуации в Украине. Сбиты почти все дроны и крылатые ракеты, но не сбита ни одна баллистическая ракета, отметила она.

"Нечем сбивать. Потенциально дальше возможен расстрел городов. Могли ли мы произвести свои Patriot за 5 лет? Теоретически — да, практически — нет. Могут ли партнеры предоставить ракеты в Patriot? Практически — да, политически — ограниченно", — отметила политик.

По ее словам, ситуация с ракетами в мире ухудшилась после "развязанной Трампом войны в Иране".

"Это уменьшило запасы ракет, увеличило спрос и позволило России заработать на нефти, что улучшило ее способности в производстве военного оборудования. Вот такая ситуация", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия дронами и ракетами обстреляла Киев в ночь на 2 июля. Определенную часть ракет силам ПВО сбить не удалось. Военный эксперт, экс-сотрудник Служб безопасности Украины Иван Ступак объяснил, почему войскам РФ удалось нанести такой удар.



