"Люди уже на грани": Кулеба рассказал о планах Путина в войне против Украины

Российские войска усилили обстрелы Киева. В мае министр российского МИДа Сергей Лавров заявлял о начале системных обстрелов столицы Украины и призвал страны эвакуировать дипломатические корпуса.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Столица за последнее время пережила несколько массированных ударов, однако, как отмечает бывший министр МИД Дмитрий Кулеба, ситуация не будет лучше. Он напомнил, что после заявлений Лаврова отмечал, что будет плохо, и кто может, нужно держаться.

"Те, кто могут или должны жить в Киеве, в других крупных городах, продолжайте это делать. А у кого уже не выдерживают нервы, те должны, временно, по крайней мере на время куда-то переехать. И мы видим, как с каждым новым ракетным ударом по Киеву эмоции напрягаются. Я общаюсь с людьми из Сум, из Запорожья, из Херсона, и они уже прямо на грани. И, к сожалению, у меня нет хорошей новости, потому что лучше не будет становиться”, — сказал он.

По словам Кулебы, чем хуже в России ситуация в войне, тем жестче она становится. Он отметил, что у врага нет никаких ограничений или предохранителей, "что это нельзя, это не по-человечески, а это культурное наследие". Следует, подытожил он, посмотреть, что Россия делает с городами Донецкой области.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что цель массированных обстрелов по версии искусственного интеллекта - истощить систему ПВО, нанести экономический ущерб, посеять страх среди населения и повлиять на позицию международных партнеров.

Ситуация с массированными обстрелами может повториться и на западе Украины. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей об угрозе вражеских ударов. Также он предполагает, что возможна активизация провокации с белорусской стороны.



