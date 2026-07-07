Тривожне попередження для українців: Путін готує жахливі обстріли

Росія завдає системних ударів по Києву. Мета лідера РФ Володимира Путіна за версією штучного інтелекту — виснажити систему ППО, завдати економічних збитків, посіяти страх серед населення та вплинути на позицію міжнародних партнерів.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Ситуація з масованими обстрілами може повторитися і на заході України. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців про загрозу ворожих ударів.

“Традиційно, прошу, реагуємо на тривоги. Бачимо, що відбувається в Києві. Не думаймо, що це далеко, насправді я прогнозую, що десь вересень-жовтень буде надзвичайно складний і ворог буде бити саме по заходу нашої країни. Готуємося до цього виклику, бо, на жаль, мусимо посилювати протиповітряну оборону, тому що те, що відбувається в Києві, може повторитися Івано-Франківську”, — зазначив він.

Марцінків також припускає, що можлива активізація провокації з білоруської сторони.

“Зараз два завдання, перше — підготувати інфраструктуру до зими, котельні добудувати, і друге — це допомогти протиповітряній обороні для того, щоб захистити місто”, — зазначив він.

За словами Марцінківа, найближчими днями, ймовірно, не буде великих обстрілів, але порадив реагувати на тривогу. Підкреслив, що в Україні зараз немає жодного повністю безпечного міста.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія уже підготувала новий масований обстріл. Нового масованого удару по території України ворог може завдати протягом наступних 72 годин, попереджають моніторингові канали. Зазначають, що основною ціллю ворога є Київ та Київська область.



