Тривожне попередження для українців: Путін готує жахливі обстріли

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Кречмаровская Наталия
Росія завдає системних ударів по Києву. Мета лідера РФ Володимира Путіна за версією штучного інтелекту — виснажити систему ППО, завдати економічних збитків, посіяти страх серед населення та вплинути на позицію міжнародних партнерів.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Ситуація з масованими обстрілами може повторитися і на заході України. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив мешканців про загрозу ворожих ударів.
Марцінків також припускає, що можлива активізація провокації з білоруської сторони.
За словами Марцінківа, найближчими днями, ймовірно, не буде великих обстрілів, але порадив реагувати на тривогу. Підкреслив, що в Україні зараз немає жодного повністю безпечного міста.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія уже підготувала новий масований обстріл. Нового масованого удару по території України ворог може завдати протягом наступних 72 годин, попереджають моніторингові канали. Зазначають, що основною ціллю ворога є Київ та Київська область.