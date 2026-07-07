Тревожное предупреждение для украинцев: Путин готовит ужасные обстрелы

Россия наносит системные удары по Киеву. Цель лидера РФ Владимира Путина по версии искусственного интеллекта — истощить систему ПВО, нанести экономический ущерб, посеять страх среди населения и повлиять на позицию международных партнеров.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Ситуация с массированными обстрелами может повториться и на западе Украины. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей об угрозе вражеских ударов.

"Традиционно, прошу, реагируем на тревоги. Видим, что происходит в Киеве. Не будем думать, что это далеко, на самом деле я прогнозирую, что где-то сентябрь-октябрь будет чрезвычайно сложен и враг будет бить именно по западу нашей страны. Готовимся к этому вызову, потому что, к сожалению, должны усиливать противовоздушную оборону, потому что происходящее в Киеве может повториться в Ивано-Франковске”, — отметил он.

Марцинков также предполагает, что возможна активизация провокации с белорусской стороны.

"Сейчас две задачи, первая – подготовить инфраструктуру к зиме, котельные достроить, и вторая – это помочь противовоздушной обороне для того, чтобы защитить город", — отметил он.

По словам Марцинкива, в ближайшие дни, вероятно, не будет больших обстрелов, но посоветовал реагировать на тревогу. Подчеркнул, что в Украине сейчас нет полностью безопасного города.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия уже подготовила новый массированный обстрел. Новый массированный удар по территории Украины враг может нанести в течение следующих 72 часов, предупреждают мониторинговые каналы. Сообщают, что основной целью врага является Киев и Киевская область.



