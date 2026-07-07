Тревожное предупреждение для украинцев: Путин готовит ужасные обстрелы

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Кречмаровская Наталия
Россия наносит системные удары по Киеву. Цель лидера РФ Владимира Путина по версии искусственного интеллекта — истощить систему ПВО, нанести экономический ущерб, посеять страх среди населения и повлиять на позицию международных партнеров.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Ситуация с массированными обстрелами может повториться и на западе Украины. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей об угрозе вражеских ударов.
Марцинков также предполагает, что возможна активизация провокации с белорусской стороны.
По словам Марцинкива, в ближайшие дни, вероятно, не будет больших обстрелов, но посоветовал реагировать на тревогу. Подчеркнул, что в Украине сейчас нет полностью безопасного города.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия уже подготовила новый массированный обстрел. Новый массированный удар по территории Украины враг может нанести в течение следующих 72 часов, предупреждают мониторинговые каналы. Сообщают, что основной целью врага является Киев и Киевская область.