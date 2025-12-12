Літак Ан-26 і не тільки: «Примари» ГУР знову влаштували пекло для окупантів в Криму



















Українські захисники впродовж 10 – 11 грудня знищили низку важливих цілей ворога на території тимчасово окупованого Криму. Там знову прогриміли вибухи.

Українські військові знищили важливі цілі ворога в Криму. Фото: скріншот

Зокрема, уражено багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Загарбники готувались до зльоту на і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий", — йдеться у повідомленні.

У ГУР також заявили про успішне ураження "Примарами" двох дороговартісних радіолокаційних систем — РЛС 55Ж6М "Небо-М" та захованої в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" для ворожих комплексів С-300 та С-400.

Як повідомляв портал "Коментарі", на території окупованого Криму знову прогриміли вибухи. Місцеві пабліки пишуть, що гучно було в районі військового аеродрому Кача у Севастополі. Telegram-канали писали про влучання безпілотників у літак Ан-26, який стояв на аеродромі, та жертви серед окупантів.

Видання "Коментарі" раніше також писало, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові було успішно уражено ворожі корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10" та низку інших важливих цілей ворога.

Читайте також на порталі "Коментарі": глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що війна РФ проти України не може завершитися без звільнення від загарбників окупованого Криму.