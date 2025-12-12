logo_ukra

Літак Ан-26 і не тільки: «Примари» ГУР знову влаштували пекло для окупантів в Криму
commentss НОВИНИ Всі новини

Літак Ан-26 і не тільки: «Примари» ГУР знову влаштували пекло для окупантів в Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили деталі знищення ворожих цілей у тимчасово окупованому Криму

12 грудня 2025, 16:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Українські захисники впродовж 10 – 11 грудня знищили низку важливих цілей ворога на території тимчасово окупованого Криму. Там знову прогриміли вибухи. 

Літак Ан-26 і не тільки: «Примари» ГУР знову влаштували пекло для окупантів в Криму

Українські військові знищили важливі цілі ворога в Криму. Фото: скріншот

Зокрема, уражено багатоцільовий військово-транспортний літак Ан-26, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони. 

"Загарбники готувались до зльоту на і вже навіть запустили двигуни, проте здійснити незаконний політ екіпажу російських окупантів суворо заборонили майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" — вдарили філігранно у лівий турбогвинтовий", — йдеться у повідомленні. 

У ГУР також заявили про успішне ураження "Примарами" двох дороговартісних радіолокаційних систем — РЛС 55Ж6М "Небо-М" та захованої в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" для ворожих комплексів С-300 та С-400.

Як повідомляв портал "Коментарі", на території окупованого Криму знову прогриміли вибухи. Місцеві пабліки пишуть, що гучно було в районі військового аеродрому Кача у Севастополі. Telegram-канали писали про влучання безпілотників у літак Ан-26, який стояв на аеродромі, та жертви серед окупантів. 

Видання "Коментарі" раніше також писало, що внаслідок операції на тимчасово окупованому півострові було успішно уражено ворожі корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27, аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10" та низку інших важливих цілей ворога. 

Читайте також на порталі "Коментарі": глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що війна РФ проти України не може завершитися без звільнення від загарбників окупованого Криму.



Джерело: https://gur.gov.ua/content/transportnyk-an26-ta-dvi-rls-prymary-hur-u-krymu-spalyly-cherhovi-dorohovartisni-tsili-moskovytiv.html
