Самолет Ан-26 и не только: «Призраки» ГУР снова устроили ад для оккупантов в Крыму
commentss НОВОСТИ Все новости

Самолет Ан-26 и не только: «Призраки» ГУР снова устроили ад для оккупантов в Крыму

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили детали уничтожения вражеских целей во временно оккупированном Крыму

12 декабря 2025, 16:33
Автор:
avatar

Маламура Сергій








Украинские защитники на протяжении 10-11 декабря уничтожили ряд важных целей врага на территории временно оккупированного Крыма. Там снова прогремели взрывы.

Самолет Ан-26 и не только: «Призраки» ГУР снова устроили ад для оккупантов в Крыму

Украинские военные уничтожили важные цели врага в Крыму. Фото: скриншот

В частности, поражен многоцелевой военно-транспортный самолет Ан-26, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

"Захватчики готовились к взлету и уже даже запустили двигатели, однако совершить незаконный полет экипажа российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" — ударили филигранно в левый турбовинтовой", — говорится в сообщении.

В ГУР также заявили об успешном поражении "Призраками" двух дорогостоящих радиолокационных систем — РЛС 55Ж6М "Небо-М" и спрятанной в купол РЛС 64Н6Е, служившей "глазами" для вражеских комплексов С-300 и С-400.

Как сообщал портал "Комментарии", на территории оккупированного Крыма снова прогремели взрывы. Местные паблики пишут, что было громко в районе военного аэродрома Кача в Севастополе. Telegram-каналы писали о попадании беспилотников в стоящий на аэродроме самолет Ан-26 и жертвах среди оккупантов.

Издание "Комментарии" ранее также писало, что в результате операции на временно оккупированном полуострове были успешно поражены вражеские корабельный многофункциональный вертолет Ка-27, аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10" и ряд других важных целей врага.

Читайте на портале "Комментарии": глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что война РФ против Украины не может завершиться без освобождения от захватчиков оккупированного Крыма.



Источник: https://gur.gov.ua/content/transportnyk-an26-ta-dvi-rls-prymary-hur-u-krymu-spalyly-cherhovi-dorohovartisni-tsili-moskovytiv.html
