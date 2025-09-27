Лінія фронту знову зміщується: у DeepState показали, де РФ прориває оборону ЗСУ

Як передає портал "Коментарі", у ніч проти 27 вересня аналітичний проект DeepState повідомив про просування російських окупаційних військ біля п'яти населених пунктів у Донецькій області.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Березового, Калинівського, Ольгівського та Новоіванівки", — йдеться у повідомленні DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська продовжують просочуватися до міста Куп'янська Харківської області та збільшувати свою присутність у ньому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Аналітики підтверджують фіксацію росіян у центральній частині міста, а також росіяни підбираються до мікрорайону "Ювілейний". За інформацією аналітиків, Силам Оборони дійсно вдалося поки що зупинити здатність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується до самого міста, хоч і меншою кількістю, адже труба мала більший "пасажиропотік".

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські захисники зафіксували появу російських окупантів на схід від Дронівки на Сіверському напрямку. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні моніторингового проекту DeepState.

Раніше "Коментарі" писали – у селищі Ямпіль на південному сході від Лиману, російські загарбники, переодягнувшись у цивільний одяг, щоб замаскуватися, обстрілюють позиції українських військових. Про це повідомив моніторинговий аналітичний канал DeepState.



