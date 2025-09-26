logo

Действительно ли россияне уже в центральной части Купянска: что говорят в DeepState

Россияне просачиваются в Купянск, полностью их продвижение не остановлено

26 сентября 2025, 15:57
Российские оккупационные войска продолжают просачиваться в город Купянск Харьковской области и увеличивать свое присутствие в нем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Действительно ли россияне уже в центральной части Купянска: что говорят в DeepState

Купянск. Фото: из открытых источников

Аналитики подтверждают фиксацию россиян в центральной части города, а также россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный".

По информации аналитиков, Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".

При этом аналитики отмечают, что врагу, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность. В помощь пехоте по району, особенно, на окраинах города работают дроны и минометы, которые осуществляют поражение по позициям украинских бойцов, группам зачистки и так далее.

Также отмечается, что противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город и очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага.

Читайте также на портале "Комментарии" — растягивание сил или россияне в самом деле хотят захватить Купянск: что говорят в ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинский офицер, который предал Украину 11 лет назад, в настоящее время командует наступлением российских захватчиков на Купянск. Это еще не весь цинизм ситуации. Предатель родом из Харьковской области. Он служил в ВСУ, а потом перешел на сторону врага.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/22528
