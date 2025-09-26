Действительно ли россияне уже в центральной части Купянска: что говорят в DeepState

Российские оккупационные войска продолжают просачиваться в город Купянск Харьковской области и увеличивать свое присутствие в нем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Купянск. Фото: из открытых источников

Аналитики подтверждают фиксацию россиян в центральной части города, а также россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный".

По информации аналитиков, Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".

При этом аналитики отмечают, что врагу, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия, просачивание и диверсионно-разведывательную деятельность. В помощь пехоте по району, особенно, на окраинах города работают дроны и минометы, которые осуществляют поражение по позициям украинских бойцов, группам зачистки и так далее.

Также отмечается, что противник продолжает использовать гражданскую одежду для проникновения в город и очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы "пройтись и понаблюдать", оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку от пехоты врага.

