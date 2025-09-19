logo

Война с Россией Растягивание сил или россияне в самом деле хотят захватить Купянск: что говорят в ВСУ
Растягивание сил или россияне в самом деле хотят захватить Купянск: что говорят в ВСУ

В ВСУ подтверждают, что россияне хотят захватить Купянск, накопили силы поблизости, действуют небольшими группами

19 сентября 2025, 13:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация на Купянском направлении по-прежнему остается крайне напряженной. Российские захватчики в самом деле преследуют цель захвата Купянска Харьковской области. Для этого противник накопили силы возле сел Радьковка и Голубовка. Пока что враг действует небольшими штурмовыми группами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 10-го армейского корпуса СВ ВСУ в Telegram.

Растягивание сил или россияне в самом деле хотят захватить Купянск: что говорят в ВСУ

Купянск. Фото: из открытых источников

"Город – стратегическая цель для врага. Оккупанты накапливали силы возле Радьковки и Голубовки; газопровод поврежден и затоплен. Попытки переправ через реку Оскол на лодках – большинство уничтожено артиллерией, минометами и FPV-дронами", – говорится в сообщении.

В 10-м армейском корпусе СВ ВСУ отметили, что россияне действуют небольшими группами пехоты, часто в гражданской одежде, чем совершают военное преступление.

Отмечается, что украинские защитники проводят контрдиверсионные мероприятия, блокируют и уничтожают врага в лесах, дачных массивах и на окраинах города. Пленные рассказывают об отсутствии четкого боевого порядка у захватчиков.

В ВСУ акцентировали, что в той зоне, которую россияне называют "контролируемой", на самом деле идут бои, там проводится работа украинских штурмовых групп.

"Боевые действия динамичны – распространять утверждения об их "полном контроле" – преждевременно. Борьба продолжается. Верьте в ВСУ!", – подытожили в 10-м армейском корпусе СВ ВСУ.

Источник: https://t.me/army_corp_10/508
