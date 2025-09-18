Действительно ли россияне уже в центре Купянска: в ЦПД дали ответ

В Купянске Харьковской области проходит контрдиверсионная операция, идут поисковые действия, большое количество россиян уничтожено. В центре города противника не зафиксировано. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Купянск. Фото: из открытых источников

"Русских в центре Купянска, по состоянию на сейчас, нет. Тяжелые бои за Купянск продолжаются", — сообщил Коваленко.

В то же время начальник ГВА Андрей Беседин, комментируя ситуацию вокруг Купянска, рассказал, что украинские защитники максимально контролируют ситуацию, дают достойный отпор и стараются не дать противнику заходить в город.

Попытки противника прорваться в город Андрей Беседин объяснил тем, что линия фронта уже проходит очень близко к городу, всего на расстоянии 1 километра от окраин города идут ожесточенные бои.

По словам руководителя ГВА, в Купянской громаде сейчас остаются 1740 жителей, на правобережье города — 734. Там нет воды, газа и света, социальная инфраструктура отсутствует, а ее восстановление практически невозможно.

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), 17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский военкор утверждал, что оккупанты продвинулись к северу от Болоховки (к северо-востоку от Купянска).

16 и 17 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска в направлении Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска близ Радьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного и Подола.



