Чи справді росіяни вже у центрі Куп'янська: у ЦПД дали відповідь

У Куп'янську Харківської області відбувається контрдиверсійна операція, тривають пошукові дії, велика кількість росіян знищена. У центрі міста противника не зафіксовано. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів керманич Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"Російських у центрі Куп'янська, станом на зараз, немає. Тяжкі бої за Куп'янськ тривають", — повідомив Коваленко.

Водночас, начальник МВА Андрій Бесєдін, коментуючи ситуацію навколо Куп'янська, розповів, що українські захисники максимально контролюють ситуацію, дають гідну відсіч і намагаються не дати противнику заходити до міста.

Спроби противника прорватися до міста Андрій Беседін пояснив тим, що лінія фронту вже проходить дуже близько до міста, лише на відстані 1 кілометра від околиць міста йдуть запеклі бої.

За словами керівника МВА, у Куп'янській громаді зараз залишаються 1740 мешканців, на правобережжі міста – 734. Там немає води, газу та світла, соціальна інфраструктура відсутня, а її відновлення практично неможливе.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російська окупаційна армія продовжує наступати у всіх напрямках. За даними аналітиків проекту DeepState, ворог просунувся поблизу Кондрашівки та Степової Новосілки Харківської області та Новоіванівки Дніпропетровської.

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), 17 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямі, але підтвердженого прогресу не досягли.

Російський військор стверджував, що окупанти просунулися на північ від Болохівки (на північний схід від Куп'янська).

16 і 17 вересня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська; на захід від Куп'янська у напрямку Соболівки; на північний захід від Куп'янська поблизу Світового; на північ від Куп'янська поблизу Радьківки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп'янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного та Подолу.



