Розтягування сил чи росіяни справді хочуть захопити Куп'янськ: що кажуть у ЗСУ

Ситуація на Куп'янському напрямі, як і раніше, залишається вкрай напруженою. Російські загарбники справді мають на меті захоплення Куп'янська Харківської області. Для цього противник нагромадили сили біля сіл Радьківка та Голубівка. Поки що ворог діє невеликими штурмовими групами. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні 10-го армійського корпусу СВ ЗСУ в Telegram.

Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

"Місто – стратегічна мета для ворога. Окупанти накопичували сили біля Радьківки та Голубівки; газопровід пошкоджено та затоплено. Спроби переправ через річку Оскол на човнах – більшість знищено артилерією, мінометами та FPV-дронами", – йдеться у повідомленні.

У 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ зазначили, що росіяни діють невеликими групами піхоти, часто в цивільному одязі, ніж скоюють військовий злочин.

Зазначається, що українські захисники проводять контрдиверсійні заходи, блокують та знищують ворога у лісах, дачних масивах та на околицях міста. Полонені розповідають про відсутність чіткого бойового порядку у загарбників.

У ЗСУ наголосили, що в тій зоні, яку росіяни називають "контрольованою", насправді йдуть бої, там проводиться робота українських штурмових груп.

"Бойові дії динамічні – поширювати твердження про їхній "повний контроль" – передчасно. Боротьба триває. Вірте у ЗСУ!", – підсумували в 10-му армійському корпусі СВ ЗСУ.

