Цинизму нет предела: стало известно, кто командует новым наступлением россиян на Купянск

Украинский офицер, который предал Украину 11 лет назад, в настоящее время командует наступлением российских захватчиков на Купянск. Это еще не весь цинизм ситуации. Предатель родом из Харьковской области. Он служил в ВСУ, а потом перешел на сторону врага. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC Украина".

Экс-украинский генерал Стороженко. Фото: из открытых источников

Издание уточнило даже имя этого человека. Группировкой россиян, которая пытается наступать на Купянск, руководит бывший украинский офицер Сергей Стороженко. Он перешел на сторону российских оккупантов еще в 2014 году.

Стороженко отчитывается о темпах наступления на Купянск непосредственно начальнику генерального штаба РФ Валерию Герасимову.

Сергей Стороженко – уроженец села Мурафа, начинал службу в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины. Там он повысился от командира роты до командира бригады. Был заместителем командира украинского миротворческого контингента в Косово.

Стороженко предал Украину во время аннексии Крыма и вскоре получил российский паспорт. В Крыму он возглавил созданную оккупантами 126 бригаду береговой охраны.

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он возглавлял штаб 35 армии ВС РФ из состава Восточного военного округа. 35 армию полностью разбили летом 2022 года в боях за Изюм.

Российский диктатор Владимир Путин оценил работу бывшего украинского офицера и пожаловал ему должность командующего 6 армии, которая в настоящее время пытается взять Купянск.

