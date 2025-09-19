Цинізму немає межі: стало відомо, хто командує новим наступом росіян на Куп'янськ

Український офіцер, який зрадив Україну 11 років тому, наразі командує настанням російських загарбників на Куп'янськ. Це ще весь цинізм ситуації. Зрадник родом із Харківської області. Він служив у ЗСУ, а потім перейшов на бік ворога. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "BBC Україна".

Екс-український генерал Стороженко. Фото: із відкритих джерел

Видання уточнило навіть ім'я цієї людини. Угрупуванням росіян, яке намагається наступати на Куп'янськ, керує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він перейшов на бік російських окупантів ще 2014 року.

Стороженко звітує про темпи наступу на Куп'янськ безпосередньо начальнику генерального штабу РФ Валерію Герасимову.

Сергій Стороженко – уродженець села Мурафа, розпочинав службу у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України. Там він підвищився від командира роти до командира бригади. Був заступником командира українського миротворчого контингенту у Косові.

Стороженко зрадив Україну під час анексії Криму і невдовзі отримав російський паспорт. У Криму він очолив створену окупантами 126 бригаду берегової охорони.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він очолював штаб 35-ї армії ЗС РФ зі складу Східного військового округу. 35 армію повністю розбили влітку 2022 року у боях за Ізюм.

Російський диктатор Володимир Путін оцінив роботу колишнього українського офіцера і завітав йому на посаду командувача 6 армії, яка нині намагається взяти Куп'янськ.

