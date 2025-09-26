Чи справді росіяни вже у центральній частині Куп'янська: що кажуть у DeepState

Російські окупаційні війська продовжують просочуватися до міста Куп'янська Харківської області та збільшувати свою присутність у ньому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

Аналітики підтверджують фіксацію росіян у центральній частині міста, а також росіяни підбираються до мікрорайону "Ювілейний".

За інформацією аналітиків, Силам Оборони дійсно вдалося поки що зупинити здатність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується до самого міста, хоч і меншою кількістю, адже труба мала більший "пасажиропотік".

При цьому аналітики зазначають, що ворогові, на жаль, вдалося за цей час накопичитися у досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність. На допомогу піхоті районом, особливо, на околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють поразку за позиціями українських бійців, групами зачистки тощо.

Також наголошується, що противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють у ньому розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподіл сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога.

