Россиян заметили возле еще одного населенного пункта на Донбассе: тревожные детали от DeepState

Украинские защитники зафиксировали появление российских оккупантов к востоку от Дроновки на Северском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

Наступление России. Фото: DeepState

Аналитики проекта отмечают, российские захватчики продолжают использовать свое количественное преимущество и проблемы в украинских оборонительных порядках, чтобы просачиваться в глубину территории.

"Там они прячутся, пробуют закрепиться и увеличивать свое присутствие для контроля местности", — говорится в сообщении.

Аналитики отметили, что замеченных оккупантов ВСУ ликвидировали, но проблема в том, что вместо них будут пробовать просочиться еще другие.

"Бойцы Сил обороны прилагают все усилия, чтобы уничтожать противника", — отметили аналитики.

