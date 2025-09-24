Как передает портал "Комментарии", 24 сентября мониторинговый аналитический проект DeepState проинформировал, что российская армия оккупировала села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области, а также продвинулась к трем населенным пунктам поблизости.

Наступление России. Фото: DeepState

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку, а также продвинулся вблизи Калиновского, Тернового и Новоивановки", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" - российские оккупационные войска продвинулись на трёх направлениях. Об этом свидетельствуют данным мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики отмечают, зафиксировано продвижение врага вблизи населённых пунктов: Катериновка (Краматорский район, Донецкая область), Новониколаевка (Синельниковский район, Днепропетровская область), Новоивановка (Пологовский район, Запорожская область).

Также издание "Комментарии" сообщало – в поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские захватчики, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил мониторинговый аналитический канал DeepState.

Ранее "Комментарии" писали — "спецоперация на Украине", как Кремль называет полномасштабную войну против Украины – это одно, а то, что происходит вокруг России, — это война, которую российская сторона должна выиграть. Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.



