DeepState сигнализирует об оккупации населенных пунктов сразу в двух областях
commentss НОВОСТИ Все новости

DeepState сигнализирует об оккупации населенных пунктов сразу в двух областях

РФ оккупировала Новониколаевку в Днепропетровской области и Новоивановку в Запорожской области

24 сентября 2025, 12:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", 24 сентября мониторинговый аналитический проект DeepState проинформировал, что российская армия оккупировала села Новониколаевка Днепропетровской и Новоивановка Запорожской области, а также продвинулась к трем населенным пунктам поблизости.

DeepState сигнализирует об оккупации населенных пунктов сразу в двух областях

Наступление России. Фото: DeepState

"Карта обновлена. Враг оккупировал Новониколаевку и Новоивановку, а также продвинулся вблизи Калиновского, Тернового и Новоивановки", – говорится в сообщении DeepState.

Источник: https://t.me/DeepStateUA/22517
