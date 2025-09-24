DeepState сигналізує про окупацію населених пунктів одразу у двох областях

Як передає портал "Коментарі", 24 вересня моніторинговий аналітичний проект DeepState поінформував, що російська армія окупувала села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізької області, а також просунулась неподалік трьох населених пунктів, а тому загроза нової окупації зростає у рази.

Наступ Росії. Фото: DeepState

"Карта оновлена. Ворог окупував Новомиколаївку та Новоіванівку, а також просунувся поблизу Калиновського, Тернового та Новоіванівки", – йдеться у повідомленні DeepState.

російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках. Про це свідчать дані моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Аналітики зазначають, що зафіксовано просування ворога поблизу населених пунктів: Катеринівка (Краматорський район, Донецька область), Новомиколаївка (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівка (Пологівський район, Запорізька область).

