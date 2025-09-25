logo_ukra

BTC/USD

111668

ETH/USD

3993.72

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни помітили біля ще одного населеного пункту на Донбасі: тривожні деталі від DeepState
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни помітили біля ще одного населеного пункту на Донбасі: тривожні деталі від DeepState

DeepState пише, що росіяни намагаються прориватися на Сіверському напрямку

25 вересня 2025, 07:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники зафіксували появу російських окупантів на схід від Дронівки на Сіверському напрямку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового проекту DeepState.

Росіяни помітили біля ще одного населеного пункту на Донбасі: тривожні деталі від DeepState

Наступ Росії. Фото: DeepState

Аналітики проекту зазначають, що російські загарбники продовжують використовувати свою кількісну перевагу та проблеми в українських оборонних порядках, щоб просочуватися в глибину території. 

"Там вони ховаються, намагаються закріпитися і збільшувати свою присутність для контролю місцевості", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що помічених окупантів ЗСУ ліквідували, але проблема в тому, що замість них намагатимуться просочитися ще інші.

"Бійці Сил оборони докладають усіх зусиль, щоб знищувати супротивника", — зазначили аналітики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має потенціал повернути всі окуповані території, проте гарантій, що президент США не змінить своєї думки знову, немає. Про це повідомляє CNN.

У матеріалі наголошується, що ця нова позиція Трампа спочатку виглядає обнадійливою для України, адже США визнають її боротьбу та підтримують прагнення Києва відновити контроль над усіма своїми землями. На цьому позитивні новини завершуються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 24 вересня моніторинговий аналітичний проект DeepState поінформував, що російська армія окупувала села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізької області, а також просунулась до трьох населених пунктів поблизу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA
Теги:

Новини

Всі новини