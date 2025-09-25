Росіяни помітили біля ще одного населеного пункту на Донбасі: тривожні деталі від DeepState

Українські захисники зафіксували появу російських окупантів на схід від Дронівки на Сіверському напрямку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні моніторингового проекту DeepState.

Наступ Росії. Фото: DeepState

Аналітики проекту зазначають, що російські загарбники продовжують використовувати свою кількісну перевагу та проблеми в українських оборонних порядках, щоб просочуватися в глибину території.

"Там вони ховаються, намагаються закріпитися і збільшувати свою присутність для контролю місцевості", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що помічених окупантів ЗСУ ліквідували, але проблема в тому, що замість них намагатимуться просочитися ще інші.

"Бійці Сил оборони докладають усіх зусиль, щоб знищувати супротивника", — зазначили аналітики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — напередодні Дональд Трамп заявив, що Україна має потенціал повернути всі окуповані території, проте гарантій, що президент США не змінить своєї думки знову, немає. Про це повідомляє CNN.

У матеріалі наголошується, що ця нова позиція Трампа спочатку виглядає обнадійливою для України, адже США визнають її боротьбу та підтримують прагнення Києва відновити контроль над усіма своїми землями. На цьому позитивні новини завершуються.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 24 вересня моніторинговий аналітичний проект DeepState поінформував, що російська армія окупувала села Новомиколаївка Дніпропетровської та Новоіванівка Запорізької області, а також просунулась до трьох населених пунктів поблизу.



