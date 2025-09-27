logo

BTC/USD

109689

ETH/USD

4023.33

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Линия фронта снова смещается: в DeepState показали, где РФ прорывает оборону ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Линия фронта снова смещается: в DeepState показали, где РФ прорывает оборону ВСУ

DeepState фиксирует, что российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области

27 сентября 2025, 07:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 27 сентября аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Линия фронта снова смещается: в DeepState показали, где РФ прорывает оборону ВСУ

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают просачиваться в город Купянск Харьковской области и увеличивать свое присутствие в нем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики подтверждают фиксацию россиян в центральной части города, а также россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный". По информации аналитиков, Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники зафиксировали появление российских оккупантов к востоку от Дроновки на Северском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

Ранее "Комментарии" писали – в поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские захватчики, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных. Об этом сообщил мониторинговый аналитический канал DeepState. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DeepStateUA/22530
Теги:

Новости

Все новости