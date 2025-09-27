Линия фронта снова смещается: в DeepState показали, где РФ прорывает оборону ВСУ

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 27 сентября аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Наступление России. Фото: DeepState

"Враг продвинулся вблизи Ямполя, Березового, Калиновского, Ольговского и Новоивановки", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают просачиваться в город Купянск Харьковской области и увеличивать свое присутствие в нем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического проекта DeepState.

Аналитики подтверждают фиксацию россиян в центральной части города, а также россияне подбираются к микрорайону "Юбилейный". По информации аналитиков, Силам Обороны действительно удалось пока остановить способность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу передвижения через реку и посадки, где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший "пассажиропоток".

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские защитники зафиксировали появление российских оккупантов к востоку от Дроновки на Северском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState.

Ранее "Комментарии" писали – в поселке Ямполь на юго-востоке от Лимана, российские захватчики, переодевшись в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, обстреливают позиции украинских военных. Об этом сообщил мониторинговый аналитический канал DeepState.



