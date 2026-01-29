Лінія фронту знову змінилася: ворог проривається у двох областях

Протягом минулої доби російські окупаційні війська просунулися в районі населених пунктів Дронівка та Клебан-Бика, що в Донецькій області. Також поступили тривожні новини із Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні моніторингового каналу DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Малій Токмачці, що в Запорізькій області.

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Клебань-Бика та у Малій Токмачці", — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

