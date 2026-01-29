logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Лінія фронту знову змінилася: ворог проривається у двох областях
commentss НОВИНИ Всі новини

Лінія фронту знову змінилася: ворог проривається у двох областях

Російські загарбники продовжують відтісняти позиції Сил оборони

29 січня 2026, 08:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Протягом минулої доби російські окупаційні війська просунулися в районі населених пунктів Дронівка та Клебан-Бика, що в Донецькій області. Також поступили тривожні новини із Запорізької області. Про це йдеться у повідомленні моніторингового каналу DeepState.

Лінія фронту знову змінилася: ворог проривається у двох областях

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися у Малій Токмачці, що в Запорізькій області.

"Ворог просунувся поблизу Дронівки, Клебань-Бика та у Малій Токмачці", — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.                                  

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися в Оріхово-Василівці в Донецькій області, в населеному пункті фіксується багато ворожої піхоти. Про це інформує український моніторинговий канал DeepState

Також видання "Коментарі" повідомляло - Китай продовжує надавати критично важливу підтримку російському військово-промисловому комплексу, сприяючи виробництву ракет та ударних безпілотників, які використовуються у війні проти України. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на розслідування британського видання The Telegraph.

Раніше "Коментарі" писали – російські війська впродовж останніх тижнів значно активізувалися на кордоні з Харківською областю. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, вся лінія державного кордону з РФ фактично перетворилася на лінію фронту.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23131
