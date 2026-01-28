logo_ukra

Війна з Росією Протяжність фронту збільшується: в якій області зростає загроза
Протяжність фронту збільшується: в якій області зростає загроза

Прикордонники фіксують спроби прориву малими групами та сотні втрат ворога біля Вовчанська й Діхтярного

28 січня 2026, 13:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські війська впродовж останніх тижнів значно активізувалися на кордоні з Харківською областю. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, вся лінія державного кордону з РФ фактично перетворилася на лінію фронту.

Протяжність фронту збільшується: в якій області зростає загроза

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

"Кордон з Росією по всій протяжності – у межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини – можна прирівнювати до фронту: десь з активними бойовими діями, а десь без інтенсивних зіткнень", — наголосив Демченко.

Найбільш помітною, за його словами, активність ворога стала впродовж останніх двох тижнів саме на Харківщині. Зокрема, на напрямку населеного пункту Діхтярне російські підрозділи намагалися розширити зону бойових дій углиб української території. Всі ці спроби були зірвані бригадою "Гарт", яка утримує позиції та не дає противнику просунутися.

Не досягнувши результатів на цьому напрямку, війська РФ намагаються діяти через сусідні населені пункти – Нестерне та Кругле. Втім, як зазначив Демченко, й там противник не має жодних успіхів і не може закріпитися на території України.

Крім того, в останні дні ворог активізувався поблизу Вовчанська, зокрема в районі села Вовчанські Хутори. Російські підрозділи намагаються прорватися малими піхотними групами, атакуючи українські позиції. За словами речника ДПСУ, такі дії призводять до значних втрат з боку противника — йдеться про сотні загиблих та поранених військових РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак висловився щодо можливих варіантів завершення війни в Україні.

У коментарі для Главреда він погодився з позицією, що нині вже не розглядається перспектива повернення України до кордонів 1991 року в найближчий час.

"Так, все так: ніхто вже не планує каву в Ялті, і про кордони 1991 року мова не йде. Більш того, мова не йде навіть про повернення до кордонів 2022 року", — підкреслив експерт.




