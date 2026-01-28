Протяженность фронта увеличивается: в какой области растет угроза

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские войска за последние недели значительно активизировались на границе с Харьковской областью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, вся линия государственной границы с РФ фактически превратилась в линию фронта.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Наиболее заметной, по его словам, активность врага стала последние две недели именно на Харьковщине. В частности, на направлении населенного пункта Дихтярное российские подразделения пытались расширить зону боевых действий в глубь украинской территории. Все эти попытки были сорваны бригадой "Гарт", удерживающей позиции и не дающей противнику продвинуться.
Не добившись результатов на этом направлении, войска РФ пытаются действовать через соседние населенные пункты – Нестерное и Круглое. Впрочем, как отметил Демченко, и там противник не имеет никаких успехов и не может закрепиться на территории Украины.
Кроме того, в последние дни враг активизировался вблизи Волчанска, в частности, в районе села Волчанские Хутора. Российские подразделения пытаются прорваться малыми пехотными группами, атакуя украинские позиции. По словам спикера ГПСУ, такие действия приводят к значительным потерям со стороны противника — речь идет о сотнях погибших и раненых военных РФ.
