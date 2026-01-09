Вже про кордони 2022 року не йдеться: з'явився тривожний сценарій закінчення війни в Україні

Рубрики
Лиля Воробьева
Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак висловився щодо можливих варіантів завершення війни в Україні.
Закінчення війни в Україні (фото з відкритих джерел)
У коментарі для Главреда він погодився з позицією, що нині вже не розглядається перспектива повернення України до кордонів 1991 року в найближчий час.
На його переконання, Російська Федерація могла б діяти значно хитріше, якби погодилася на лінію розмежування зразка 2022 року, водночас переклавши на Україну колосальний фінансовий тягар, пов’язаний зі знищеними територіями.
У протилежному випадку, вважає експерт, уся ця ноша разом із гігантськими витратами на відбудову залишається на плечах держави-окупанта — Росії.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що війна в Україні триватиме доти, поки російський диктатор Володимир Путін не усвідомить, що його країна не зможе досягти перемоги, заявив в інтерв'ю для Bild колишній головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес.
За його словами, стратегія мирних переговорів, яку просуває Дональд Трамп, приречена на провал, адже американський президент орієнтується більше на особисті симпатії, а не на реальні факти.