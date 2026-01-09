logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вже про кордони 2022 року не йдеться: з'явився тривожний сценарій закінчення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Вже про кордони 2022 року не йдеться: з'явився тривожний сценарій закінчення війни в Україні

РФ могла б вчинити хитріше, якби погодилася на кордони 2022 року, вважає Іван Ступак.

9 січня 2026, 18:42
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак висловився щодо можливих варіантів завершення війни в Україні.

Вже про кордони 2022 року не йдеться: з'явився тривожний сценарій закінчення війни в Україні

Закінчення війни в Україні (фото з відкритих джерел)

У коментарі для Главреда він погодився з позицією, що нині вже не розглядається перспектива повернення України до кордонів 1991 року в найближчий час.

"Так, все так: ніхто вже не планує каву в Ялті, і про кордони 1991 року мова не йде. Більш того, мова не йде навіть про повернення до кордонів 2022 року", — підкреслив експерт.

На його переконання, Російська Федерація могла б діяти значно хитріше, якби погодилася на лінію розмежування зразка 2022 року, водночас переклавши на Україну колосальний фінансовий тягар, пов’язаний зі знищеними територіями.

"Україні знадобилися б мільярди доларів на відновлення і десятки мільярдів на розмінування. Території, непридатні для життя, — це камінь на шиї, з яким можна тільки кидати в озеро. Якби росіяни були хитрими, вони повернули б ці території нам, і ми б з ними мучилися", — зазначив він.

У протилежному випадку, вважає експерт, уся ця ноша разом із гігантськими витратами на відбудову залишається на плечах держави-окупанта — Росії.

"А це може потягнути Росію на дно. Це буде витягувати з РФ гроші, викличе величезне невдоволення серед росіян і питання з серії "а навіщо ми воювали, заради чого?". Все це матиме вкрай негативні довготривалі наслідки для Росії", — підсумував Ступак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що війна в Україні триватиме доти, поки російський диктатор Володимир Путін не усвідомить, що його країна не зможе досягти перемоги, заявив в інтерв'ю для Bild колишній головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес.

За його словами, стратегія мирних переговорів, яку просуває Дональд Трамп, приречена на провал, адже американський президент орієнтується більше на особисті симпатії, а не на реальні факти.

 "Трамп ніколи не цікавився справжніми причинами війни. Він жодного разу не поклав на Путіна відповідальність за її початок. Замість цього він зосередився лише на тиску на Україну та підтримці російського наративу про неминучу перемогу Москви", — зазначив Годжес. 

 



