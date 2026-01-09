Уже о границах 2022 года не идет: появился тревожный сценарий окончания войны в Украине

Рубрики
Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак высказался о возможных вариантах завершения войны в Украине.
В комментарии для Главреда он согласился с позицией, что уже не рассматривается перспектива возвращения Украины к границам 1991 года в ближайшее время.
По его убеждению, Российская Федерация могла бы действовать значительно хитрее, если бы согласилась на линию разграничения образца 2022 года, одновременно переведя на Украину колоссальное финансовое бремя, связанное с уничтоженными территориями.
В противном случае, считает эксперт, вся эта ноша вместе с гигантскими расходами на восстановление остается на плечах государства-оккупанта — России.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что война в Украине будет продолжаться до тех пор , пока российский диктатор Владимир Путин не осознает, что его страна не сможет достичь победы, заявил в интервью для Bild бывший главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес.
По его словам, стратегия мирных переговоров, продвигаемая Дональдом Трампом, обречена на провал, ведь американский президент ориентируется больше на личные симпатии, а не на реальные факты.