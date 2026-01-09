Уже о границах 2022 года не идет: появился тревожный сценарий окончания войны в Украине

Военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак высказался о возможных вариантах завершения войны в Украине.

Окончание войны в Украине (фото из открытых источников)

В комментарии для Главреда он согласился с позицией, что уже не рассматривается перспектива возвращения Украины к границам 1991 года в ближайшее время.

"Да, все так: никто уже не планирует кофе в Ялте, и о границах 1991 года речь не идет. Более того, речь не идет даже о возвращении к границам 2022 года", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, Российская Федерация могла бы действовать значительно хитрее, если бы согласилась на линию разграничения образца 2022 года, одновременно переведя на Украину колоссальное финансовое бремя, связанное с уничтоженными территориями.

"Украине понадобились бы миллиарды долларов на восстановление и десятки миллиардов на разминирование. Территории, непригодные для жизни, — это камень на шее, с которым можно только бросать в озеро. Если бы россияне были хитрыми, они вернули бы эти территории нам, и мы бы с ними мучались", — отметил он.

В противном случае, считает эксперт, вся эта ноша вместе с гигантскими расходами на восстановление остается на плечах государства-оккупанта — России.

"А это может потянуть Россию на дно. Это будет вытаскивать из РФ деньги, вызовет огромное недовольство среди россиян и вопрос из серии "а зачем мы воевали ради чего?". Все это будет иметь крайне негативные долговременные последствия для России", — подытожил Ступак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что война в Украине будет продолжаться до тех пор , пока российский диктатор Владимир Путин не осознает, что его страна не сможет достичь победы, заявил в интервью для Bild бывший главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес.

По его словам, стратегия мирных переговоров, продвигаемая Дональдом Трампом, обречена на провал, ведь американский президент ориентируется больше на личные симпатии, а не на реальные факты.



"Трамп никогда не интересовался настоящими причинами войны. Он ни разу не возложил на Путина ответственность за ее начало. Вместо этого он сосредоточился только на давлении на Украину и поддержке российского нарратива о неизбежной победе Москвы", — отметил Годжес.