Трамп зазнав жорсткого фіаско зі своїм планом: озвучено єдину категоричну умову закінчення війни
НОВИНИ

Трамп зазнав жорсткого фіаско зі своїм планом: озвучено єдину категоричну умову закінчення війни

Годжес впевнений, що Україна не повинна підкорятися вимогам США, оскільки, на його думку, Вашингтон не має важелів тиску на Київ

2 січня 2026, 09:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Війна в Україні триватиме доти, поки російський диктатор Володимир Путін не усвідомить, що його країна не зможе досягти перемоги, заявив в інтерв'ю для Bild колишній головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес.

Трамп зазнав жорсткого фіаско зі своїм планом: озвучено єдину категоричну умову закінчення війни

Фото: з відкритих джерел

За його словами, стратегія мирних переговорів, яку просуває Дональд Трамп, приречена на провал, адже американський президент орієнтується більше на особисті симпатії, а не на реальні факти.

"Трамп ніколи не цікавився справжніми причинами війни. Він жодного разу не поклав на Путіна відповідальність за її початок. Замість цього він зосередився лише на тиску на Україну та підтримці російського наративу про неминучу перемогу Москви", — зазначив Годжес. 

Генерал вважає, що Україна не зобов'язана підкорятися вимогам США, оскільки, на його думку, Вашингтон не має важелів тиску на Київ.

"У Трампа більше немає можливості впливати на Україну, оскільки він припинив постачання військової допомоги на попередньому рівні", — додав він. 

Годжес також підкреслив, що війна продовжиться, поки Путін не визнає свою поразку. Європа повинна чітко дати зрозуміти, що вона готова допомогти Україні досягти успіху, надаючи всю необхідну підтримку.

Окрім того, генерал закликав європейські країни активніше долучатися до знищення російської нафтогазової інфраструктури, адже це, на його думку, є ключовим фактором на шляху до перемоги України в цьому конфлікті.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що Росія, втрачаючи можливість затягувати переговорний процес, вдається до примітивних провокацій. Однією з таких є повідомлення про нібито "удар" по резиденції Володимира Путіна у Валдаї. Екссекретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа зазначає, що насправді з Росією не ведеться жодних реальних переговорів. Це лише спроба США приховати власні цілі.



