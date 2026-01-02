Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не осознает, что его страна не сможет добиться победы, заявил в интервью для Bild бывший главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Годжес.

По его словам, стратегия мирных переговоров, продвигаемая Дональдом Трампом, обречена на провал, ведь американский президент ориентируется больше на личные симпатии, а не на реальные факты.

"Трамп никогда не интересовался настоящими причинами войны. Он ни разу не возложил на Путина ответственность за ее начало. Вместо этого он сосредоточился только на давлении на Украину и поддержке российского нарратива о неизбежной победе Москвы", — отметил Годжес.

Генерал считает, что Украина не обязана подчиняться требованиям США, поскольку, по его мнению, у Вашингтона нет рычагов давления на Киев.

"У Трампа больше нет возможности влиять на Украину, поскольку он прекратил поставки военной помощи на прежнем уровне", — добавил он.

Годжес также подчеркнул, что война продолжится, пока Путин не признает свое поражение. Европа должна четко дать понять, что она готова помочь Украине добиться успеха, оказывая всю необходимую поддержку.

Кроме того, генерал призвал европейские страны активнее вовлекаться в уничтожение российской нефтегазовой инфраструктуры, ведь это, по его мнению, является ключевым фактором на пути к победе Украины в этом конфликте.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что Россия, упуская возможность затягивать переговорный процесс, прибегает к примитивным провокациям. Одним из таких является сообщение о якобы "ударе" по резиденции Владимира Путина в Валдае. Экссекретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа отмечает, что на самом деле с Россией не ведется никаких реальных переговоров. Это лишь попытка США скрыть свои цели.