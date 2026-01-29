Линия фронта снова изменилась: враг прорывается в двух областях

За прошедшие сутки российские оккупационные войска продвинулись в районе населенных пунктов Дроновка и Клебан-Быка в Донецкой области. Также поступили тревожные новости из Запорожской области. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Малой Токмачке в Запорожской области.

"Враг продвинулся вблизи Дроновки, Клебань-Быка и в Малой Токмачке", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

