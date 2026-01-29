Линия фронта снова изменилась: враг прорывается в двух областях

Рубрики
За прошедшие сутки российские оккупационные войска продвинулись в районе населенных пунктов Дроновка и Клебан-Быка в Донецкой области. Также поступили тревожные новости из Запорожской области. Об этом говорится в сообщении мониторингового канала DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В сообщении указывается, что российские захватчики также продвинулись в Малой Токмачке в Запорожской области.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Читайте на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Орехово-Василовке в Донецкой области, в населенном пункте фиксируется много вражеской пехоты. Об этом информирует украинский мониторинговый канал DeepState .
Также издание "Комментарии" сообщало, что Китай продолжает оказывать критически важную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, способствуя производству ракет и ударных беспилотников, которые используются в войне против Украины. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW) со ссылкой на расследование британского издания The Telegraph.
Ранее "Комментарии" писали – российские войска на протяжении последних недель значительно активизировались на границе с Харьковской областью. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, вся линия государственной границы с РФ фактически превратилась в линию фронта.