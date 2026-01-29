Без Китаю війна проти України вже давно припинилася б: у США розкрили нові дані

Китай продовжує надавати критично важливу підтримку російському військово-промисловому комплексу, сприяючи виробництву ракет та ударних безпілотників, які використовуються у війні проти України. Про це йдеться у свіжому аналізі Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на розслідування британського видання The Telegraph.

Китай та РФ. Фото: із відкритих джерел

За даними журналістів, Китайська Народна Республіка передала Росії технологій та високоточного обладнання на суму не менше 10,3 млрд доларів за невизначений період часу. Зокрема, Росія використовує китайські верстати з числовим програмним управлінням (CNC) для виробництва балістичних ракет середньої дальності "Горішник" на Воткінському заводі в Удмуртії. Аналогічне обладнання застосовується і при складанні дальнобійних дронів типу Shahed в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані.

Крім того, Китай постачає Росії мікрочіпи, плати пам'яті, підшипники, телескопічні приціли та п'єзоелектричні кристали на мільйони доларів. Формально Пекін утримується від прямих постачань озброєнь, проте активно передає комплектуючі та обладнання подвійного призначення, що використовуються російською оборонною промисловістю.

У ISW зазначають, що така підтримка дозволила Кремлю суттєво наростити виробництво безпілотників. Ці дрони застосовуються для завдання дальніх ударів по тилу України, а також для атак у прифронтовій зоні з метою порушення логістики та створення ефекту повітряної ізоляції поля бою.

Експерти наголошують, що роль Китаю стає одним із ключових факторів, які дозволяють Росії зберігати та масштабувати ударний потенціал в умовах санкційного тиску.

