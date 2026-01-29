logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Без Китая война против Украины уже давно бы прекратилась: в США раскрыли новые данные
commentss НОВОСТИ Все новости

Без Китая война против Украины уже давно бы прекратилась: в США раскрыли новые данные

В ISW считают, что Пекин не поставляет оружие напрямую, но обеспечивает Россию ключевыми технологиями для ударов по Украине

29 января 2026, 07:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Китай продолжает оказывать критически важную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, способствуя производству ракет и ударных беспилотников, которые используются в войне против Украины. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW) со ссылкой на расследование британского издания The Telegraph.

Без Китая война против Украины уже давно бы прекратилась: в США раскрыли новые данные

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, Китайская Народная Республика передала России технологий и высокоточного оборудования на сумму не менее 10,3 млрд долларов за неопределенный период времени. В частности, Россия использует китайские станки с числовым программным управлением (CNC) для производства баллистических ракет средней дальности "Орешник" на Воткинском заводе в Удмуртии. Аналогичное оборудование применяется и при сборке дальнобойных дронов типа Shahed в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Кроме того, Китай поставляет России микрочипы, платы памяти, подшипники, телескопические прицелы и пьезоэлектрические кристаллы на миллионы долларов. Формально Пекин воздерживается от прямых поставок вооружений, однако активно передает комплектующие и оборудование двойного назначения, которые используются российской оборонной промышленностью.

В ISW отмечают, что такая поддержка позволила Кремлю существенно нарастить производство беспилотников. Эти дроны применяются для нанесения дальних ударов по тылу Украины, а также для атак в прифронтовой зоне с целью нарушения логистики и создания эффекта воздушной изоляции поля боя.

Эксперты подчеркивают, что роль Китая становится одним из ключевых факторов, позволяющих России сохранять и масштабировать ударный потенциал в условиях санкционного давления.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай помогает РФ производить одну из самых смертоносных ракет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-january-28-2026/
Теги:

Новости

Все новости