Без Китая война против Украины уже давно бы прекратилась: в США раскрыли новые данные

Китай продолжает оказывать критически важную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, способствуя производству ракет и ударных беспилотников, которые используются в войне против Украины. Об этом говорится в свежем анализе Института изучения войны (ISW) со ссылкой на расследование британского издания The Telegraph.

Китай и РФ. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, Китайская Народная Республика передала России технологий и высокоточного оборудования на сумму не менее 10,3 млрд долларов за неопределенный период времени. В частности, Россия использует китайские станки с числовым программным управлением (CNC) для производства баллистических ракет средней дальности "Орешник" на Воткинском заводе в Удмуртии. Аналогичное оборудование применяется и при сборке дальнобойных дронов типа Shahed в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Кроме того, Китай поставляет России микрочипы, платы памяти, подшипники, телескопические прицелы и пьезоэлектрические кристаллы на миллионы долларов. Формально Пекин воздерживается от прямых поставок вооружений, однако активно передает комплектующие и оборудование двойного назначения, которые используются российской оборонной промышленностью.

В ISW отмечают, что такая поддержка позволила Кремлю существенно нарастить производство беспилотников. Эти дроны применяются для нанесения дальних ударов по тылу Украины, а также для атак в прифронтовой зоне с целью нарушения логистики и создания эффекта воздушной изоляции поля боя.

Эксперты подчеркивают, что роль Китая становится одним из ключевых факторов, позволяющих России сохранять и масштабировать ударный потенциал в условиях санкционного давления.

