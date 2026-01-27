logo_ukra

Росіяни окупували ще один населений пункт і стягують піхоту: тривожні новини від DeepState
НОВИНИ

Росіяни окупували ще один населений пункт і стягують піхоту: тривожні новини від DeepState

DeepState фіксує, що росіяни окупували Оріхово-Василівку

27 січня 2026, 16:06
Автор:
Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська просунулися в Оріхово-Василівці в Донецькій області, в населеному пункті фіксується багато ворожої піхоти. Як інформує портал "Коментарі", про це інформує український моніторинговий канал DeepState. 

Росіяни окупували ще один населений пункт і стягують піхоту: тривожні новини від DeepState

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають, що за останній час було виявлено багато фіксацій російської піхоти в населеному пункті та його околицях, "що додатково підтверджує інформацію про окупацію села та в цілому активізацію противника в даному районі".

"Наразі перевіряємо інформацію про перебування та окупацію сусіднього населеного пункту Міньківка", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська продовжують просуватися на Донбасі, і за минулу добу мали успіхи біля двох населених пунктів у Донецькій області, повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – після майже року суперечливих і багато в чому хаотичних спроб досягти миру в Україні адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує брати активну участь у переговорах щодо припинення війни. Як пише Foreign Policy, найгострішою і політично вибухонебезпечною темою, як і раніше, залишаються територіальні поступки.

Видання нагадує, що первісний мирний план із 28 пунктів фактично виглядав як ультиматум Києву. Він передбачав повне виведення українських сил із Донецької та Луганської областей, що ставило Росію у вигідне становище та створювало умови для відновлення війни у майбутньому. На противагу йому новий план із 20 пунктів, розроблений Україною спільно з Європою та США, пропонує зупинити бойові дії щодо поточної лінії фронту.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23120
