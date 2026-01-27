logo

Россияне оккупировали еще один населенный пункт и стягивают пехоту: тревожные новости от DeepState
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне оккупировали еще один населенный пункт и стягивают пехоту: тревожные новости от DeepState

DeepState фиксирует, что россияне оккупировали Орехово-Василовку

27 января 2026, 16:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска продвинулись в Орехово-Василовке в Донецкой области, в населенном пункте фиксируется много вражеской пехоты. Как сообщает портал "Комментарии", об этом информирует украинский мониторинговый канал DeepState.

Россияне оккупировали еще один населенный пункт и стягивают пехоту: тревожные новости от DeepState

Российские войска. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что за последнее время было обнаружено много фиксаций российской пехоты в населенном пункте и его окрестностях, что дополнительно подтверждает информацию об оккупации села и в целом активизацию противника в данном районе.

"В настоящее время проверяем информацию о пребывании и оккупации соседнего населенного пункта Миньковка", — говорится в сообщении.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают продвигаться на Донбассе, и за минувшие сутки имели успехи около двух населенных пунктов в Донецкой области, сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – после почти года противоречивых и во многом хаотичных попыток достичь мира в Украине администрация президента США Дональда Трампа продолжает активно участвовать в переговорах по прекращению войны. Как пишет Foreign Policy, самой острой и политически взрывоопасной темой по-прежнему остаются территориальные уступки.

Издание напоминает, что первоначальный мирный план по 28 пунктам фактически выглядел как ультиматум Киеву. Он предполагал полный вывод украинских сил из Донецкой и Луганской областей, что ставило Россию в выгодное положение и создавало условия для возобновления войны в будущем. В противоположность ему новый план из 20 пунктов, разработанный Украиной совместно с Европой и США, предлагает остановить боевые действия по текущей линии фронта.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/23120
