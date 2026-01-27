Безвихідь у переговорах: на Заході назвали країну, вижити без якої Україні буде нереально

Після майже року суперечливих і багато в чому хаотичних спроб досягти миру в Україні адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує брати активну участь у переговорах щодо припинення війни. Як пише Foreign Policy, найгострішою і політично вибухонебезпечною темою, як і раніше, залишаються територіальні поступки.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Видання нагадує, що первісний мирний план із 28 пунктів фактично виглядав як ультиматум Києву. Він передбачав повне виведення українських сил із Донецької та Луганської областей, що ставило Росію у вигідне становище та створювало умови для відновлення війни у майбутньому. На противагу йому новий план із 20 пунктів, розроблений Україною спільно з Європою та США, пропонує зупинити бойові дії щодо поточної лінії фронту.

Компроміс між цими підходами пропонує американський аналітик та колишній балканський переговорник Едвард П. Джозеф. Він радить використовувати модель резолюції 1244 Ради Безпеки ООН щодо Косова, ухваленої 1999 року. Тоді документ формально підтвердив суверенітет Югославії, але запровадив міжнародне управління та сили безпеки, які забезпечили припинення конфлікту. Через десятиліття Косово залишається під протекторатом ООН, при цьому керується обраною владою.

За аналогією Джозеф пропонує запровадити міжнародні миротворчі сили під егідою ООН чи ОБСЄ на підконтрольні Києву райони Донецької області. Вони мають замінити ЗСУ, тоді як російські війська залишаться на своїх позиціях. Для України це означало б втрату навіть символічного суверенітету над частиною Донбасу, проте дало б змогу зупинити руйнівну війну та отримати реальні гарантії безпеки у вигляді буферної зони з міжнародних сил.

Журналісти зазначають, що переконати Москву в такому варіанті буде непросто, хоча і для Росії він несе вигоди – закінчення війни, що вимотує, і зникнення українських військ та символів зі спірних регіонів.

При цьому автори наголошують на тому, що подібна угода підриває міжнародне право, але, на їхню думку, шанс України вижити зберігається лише за умови подальшої підтримки США – розвідданими, озброєнням та санкційним тиском на РФ.

