logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тупик в переговорах: на Западе назвали страну, выжить без которой Украине будет нереально
commentss НОВОСТИ Все новости

Тупик в переговорах: на Западе назвали страну, выжить без которой Украине будет нереально

Foreign Policy описывает сценарий «донбасского Косово», который может остановить войну, но станет болезненным компромиссом для Украины

27 января 2026, 11:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После почти года противоречивых и во многом хаотичных попыток добиться мира в Украине администрация президента США Дональда Трампа продолжает активно участвовать в переговорах о прекращении войны. Как пишет Foreign Policy, самой острой и политически взрывоопасной темой по-прежнему остаются территориальные уступки.

Тупик в переговорах: на Западе назвали страну, выжить без которой Украине будет нереально

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что первоначальный мирный план из 28 пунктов фактически выглядел как ультиматум Киеву. Он предполагал полный вывод украинских сил из Донецкой и Луганской областей, что ставило Россию в выгодное положение и создавало условия для возобновления войны в будущем. В противовес ему новый план из 20 пунктов, разработанный Украиной совместно с Европой и США, предлагает остановить боевые действия по текущей линии фронта.

Компромисс между этими подходами предлагает американский аналитик и бывший балканский переговорщик Эдвард П. Джозеф. Он советует использовать модель резолюции 1244 Совета Безопасности ООН по Косово, принятой в 1999 году. Тогда документ формально подтвердил суверенитет Югославии, но ввел международное управление и силы безопасности, которые обеспечили прекращение конфликта. Спустя десятилетия Косово остается под протекторатом ООН, при этом управляется избранными властями.

По аналогии Джозеф предлагает ввести международные миротворческие силы под эгидой ООН или ОБСЕ на подконтрольные Киеву районы Донецкой области. Они должны заменить ВСУ, тогда как российские войска останутся на своих позициях. Для Украины это означало бы потерю даже символического суверенитета над частью Донбасса, однако позволило бы остановить разрушительную войну и получить реальные гарантии безопасности в виде буферной зоны из международных сил.

Журналисты отмечают, что убедить Москву в таком варианте будет непросто, хотя и для России он несет выгоды – окончание изматывающей войны и исчезновение украинских войск и символов из спорных регионов. 

При этом авторы подчеркивают: подобное соглашение подрывает международное право, но, по их мнению, шанс Украины выжить сохраняется лишь при условии дальнейшей поддержки США – разведданными, вооружением и санкционным давлением на РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп анонсировал неприятный сюрприз для еще одного союзника: детали.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foreignpolicy.com/2026/01/26/ukraine-russia-donetsk-land-swap-peace-talks-kosovo/
Теги:

Новости

Все новости