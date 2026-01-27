Тупик в переговорах: на Западе назвали страну, выжить без которой Украине будет нереально

После почти года противоречивых и во многом хаотичных попыток добиться мира в Украине администрация президента США Дональда Трампа продолжает активно участвовать в переговорах о прекращении войны. Как пишет Foreign Policy, самой острой и политически взрывоопасной темой по-прежнему остаются территориальные уступки.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что первоначальный мирный план из 28 пунктов фактически выглядел как ультиматум Киеву. Он предполагал полный вывод украинских сил из Донецкой и Луганской областей, что ставило Россию в выгодное положение и создавало условия для возобновления войны в будущем. В противовес ему новый план из 20 пунктов, разработанный Украиной совместно с Европой и США, предлагает остановить боевые действия по текущей линии фронта.

Компромисс между этими подходами предлагает американский аналитик и бывший балканский переговорщик Эдвард П. Джозеф. Он советует использовать модель резолюции 1244 Совета Безопасности ООН по Косово, принятой в 1999 году. Тогда документ формально подтвердил суверенитет Югославии, но ввел международное управление и силы безопасности, которые обеспечили прекращение конфликта. Спустя десятилетия Косово остается под протекторатом ООН, при этом управляется избранными властями.

По аналогии Джозеф предлагает ввести международные миротворческие силы под эгидой ООН или ОБСЕ на подконтрольные Киеву районы Донецкой области. Они должны заменить ВСУ, тогда как российские войска останутся на своих позициях. Для Украины это означало бы потерю даже символического суверенитета над частью Донбасса, однако позволило бы остановить разрушительную войну и получить реальные гарантии безопасности в виде буферной зоны из международных сил.

Журналисты отмечают, что убедить Москву в таком варианте будет непросто, хотя и для России он несет выгоды – окончание изматывающей войны и исчезновение украинских войск и символов из спорных регионов.

При этом авторы подчеркивают: подобное соглашение подрывает международное право, но, по их мнению, шанс Украины выжить сохраняется лишь при условии дальнейшей поддержки США – разведданными, вооружением и санкционным давлением на РФ.

