logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії знову прорив і нові захоплені території: подробиці від DeepState
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії знову прорив і нові захоплені території: подробиці від DeepState

DeepState фіксує, що росіяни просунулися біля двох населених пунктів на Донеччині

24 січня 2026, 15:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська продовжують просуватися на Донбасі, і за минулу добу мали успіхи біля двох населених пунктів у Донецькій області, повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState. 

У Росії знову прорив і нові захоплені території: подробиці від DeepState

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочків", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники зачистили і звільнили від російських окупантів село Сухецьке у Донецькій області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проєкту DeepState.     

Також видання "Коментарі" повідомляло — запеклі бої у Покровсько-Мирноградській агломерації тривають майже півтора роки. Чи зможе Україна утримати цю ділянку і від яких чинників це залежить, розповів в інтерв'ю ВВС бригадний генерал Євген Ласійчук, який очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону Покровська та Мирнограда.

Так, він заявив, що Покровськ і Мирноград мають велике значення для того, що далі відбуватиметься у війні і стримують противника від подальшого просування.                                                                                        

"Якщо ворог матиме успіх в цих містах, то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір. Це може бути і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони", — наголошує він.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23111
Теги:

Новини

Всі новини