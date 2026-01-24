У Росії знову прорив і нові захоплені території: подробиці від DeepState

Російські окупаційні війська продовжують просуватися на Донбасі, і за минулу добу мали успіхи біля двох населених пунктів у Донецькій області, повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Предтечиного та Ступочків", — йдеться у повідомленні аналітиків.

Так, він заявив, що Покровськ і Мирноград мають велике значення для того, що далі відбуватиметься у війні і стримують противника від подальшого просування.

"Якщо ворог матиме успіх в цих містах, то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір. Це може бути і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони", — наголошує він.



