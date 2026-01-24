У Росії знову прорив і нові захоплені території: подробиці від DeepState

Рубрики
Російські окупаційні війська продовжують просуватися на Донбасі, і за минулу добу мали успіхи біля двох населених пунктів у Донецькій області, повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники зачистили і звільнили від російських окупантів село Сухецьке у Донецькій області. Про це йдеться у оновленому звіті моніторингового проєкту DeepState.
Також видання "Коментарі" повідомляло — запеклі бої у Покровсько-Мирноградській агломерації тривають майже півтора роки. Чи зможе Україна утримати цю ділянку і від яких чинників це залежить, розповів в інтерв'ю ВВС бригадний генерал Євген Ласійчук, який очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону Покровська та Мирнограда.
Так, він заявив, що Покровськ і Мирноград мають велике значення для того, що далі відбуватиметься у війні і стримують противника від подальшого просування.