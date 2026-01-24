В России снова прорыв и новые захваченные территории: подробности от DeepState

Российские оккупационные войска продолжают продвигаться на Донбассе, и за минувшие сутки имели успехи около двух населенных пунктов в Донецкой области, сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся вблизи Предтечино и Ступочков", — говорится в сообщении аналитиков.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские защитники зачистили и освободили от российских оккупантов село Сухецкое в Донецкой области. Об этом говорится в обновленном отчете мониторингового проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – ожесточенные бои в Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются почти полтора года. Сможет ли Украина удержать этот участок и от каких факторов это зависит, рассказал в интервью BBC бригадный генерал Евгений Ласийчук, возглавляющий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ, отвечающий за оборону Покровска и Мирнограда.

Да, он заявил, что Покровск и Мирноград имеют большое значение для того, что дальше будет происходить в войне и сдерживают противника от дальнейшего продвижения.

"Если враг добьется успеха в этих городах, то в дальнейшем это может быть как накопитель личного состава и техники для дальнейшего выхода за населенный пункт на оперативное пространство. Это может быть и Славянско-Краматорская агломерация. Это может быть Харьковская или Днепропетровская область. Поэтому нам так важно удерживать противника в этих населенных пунктах, не пускать его вглубь обороны", — подчеркивает военный.



