Покровськ і Мирноград РФ не до снаги: десантники зробили обнадійливу заяву

Запеклі бої у Покровсько-Мирноградській агломерації тривають майже півтора роки. Чи зможе Україна утримати цю ділянку і від яких чинників це залежить, розповів в інтерв'ю ВВС бригадний генерал Євген Ласійчук, який очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону Покровська та Мирнограда.

Так, він заявив, що Покровськ і Мирноград мають велике значення для того, що далі відбуватиметься у війні і стримують противника від подальшого просування.

"Якщо ворог матиме успіх в цих містах, то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір. Це може бути і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони", — наголошує він.

Він додав, що українські захисники збудували на цьому напрямі міцну оборону. І хоча противник перевершує в ресурсах та особовому складі, та його ресурси теж закінчуються.

На думку Євгена Ласійчука, навесні противник буде виснажений і трохи сповільнить темпи свого наступу. Але це, уточнює захисники, якщо не буде залучено якийсь резерв, наприклад, морська піхота.

Євген Ласійчук каже, що має інформацію, скільки сил противника ЗСУ ліквідують. Тому можна зробити обережний прогноз, що ще трохи й активність РФ помітно зменшиться.

Він додав, що угруповання росіян у цьому напрямі налічує до 150 тисяч.

"Безпосередньо у Покровську – до 1000 військовослужбовців. Ми маємо саме таку цифру. Але це знову ж таки з агломерацією цього населеного пункту. Тобто вони перебувають у посадках, активно переміщуються", – додав він.

